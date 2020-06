Bouge à la maison : renforcer la sangle abdominale en profondeur pour un ventre plat

Malik et Manzul ont déjà réalisé cet exercice mais ils en proposent cette fois-ci, une variante : au lieu de placer les mains au niveau du bassin, on les place plus en avant, vers les pieds. Vous sentirez la différence au niveau des abdos qui seront encore davantage sollicités… pour une meilleure efficacité !

Reprenez la position pompage mais avec les coudes au sol. Vous ramenez les genoux, en alternance, vers le coude, le genou gauche vers le coude gauche et idem à droite. Ensuite vous tendez les bras et recommencez le même mouvement.

Exercice N°5 : la reserve plank

Quand on parle de la sangle abdominale la reserve plank vient à l’esprit. Vous pouvez vous asseoir, les mains au sol au niveau du bassin et les doigts dirigés vers l’avant. L’exercice est simple, vous décollez le bassin en gainant la ceinture abdominale. Il faut faire attention à ne pas creuser le bas du dos lors de cet exercice, pour ce faire nous ferons une rétroversion du bassin. Et si malgré tout on ressent une pression dans le bas du dos, il suffit de placer les mains sous les fesses.