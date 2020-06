Bouge à la maison : musculation full body

Option 1 : squat classique. Debout, pieds et talons au sol, jambes légèrement écartées et mains jointes en avant. Vous descendez les fesses en gardant le dos bien droit.

Il existe une 4e option qui est le sumo squat et où les jambes sont plus écartées. Gardez le dos bien droit, on a tendance à le voûter dans cette posture.