Bouge à la maison : musculation des fessiers et abdos

Avec Malik et Manzul on se concentre aujourd’hui sur le bas du corps et sur la ceinture abdominale. Ce seront des exercices de 40 secondes d’effort et 20 secondes de récup. Ils commenceront par deux exercices pour le bas du corps puis un exo davantage ciblé sur la ceinture abdominale et enfin deux autres pour les moyens et hauts fessiers. C’est parti !