Bouge à la maison : musculation des abdominaux et des obliques

Le gainage, un terme essentiel dans de nombreux exercices. Malik et Manzul vous en proposent une série où il sera mis à l’épreuve. Mais les résultats valent l’effort. Vous en sortirez avec les muscles du tronc et de la ceinture renforcés ce qui évite les blessures et les douleurs, notamment dans le dos. Le plus, l’évolution est assez rapide si vous vous y tenez…

Exercice N°1 : elbow plank

Faire du sport sans bouger, oui c’est possible. Cet exercice de la planche sur coudes ou elbow plank va sans doute vous paraître facile mais vous vous rendrez vite compte que ce n’est pas le cas ! Votre performance dépendra beaucoup de la force de vos abdos et muscles du dos.

C’est un exercice dans lequel on peut évoluer très vite, ce qui le rend très motivant. Et puis, après quelques séances, vous trouvez votre ventre plus plat et votre posture mieux équilibrée et vous serez ravis de l’effort réalisé et convaincus par cette séance "statique"

Face vers le sol, tendez les jambes, pointes des pieds au sol, et posez-vous sur les coudes. Si vous sentez que vous n’êtes pas assez stable vous pouvez écarter un peu vos pieds. Levez tout le corps, coudes et pointes des pieds toujours au sol, et le dos bien droit. C’est le fait de rester dans cette position qui va solliciter les abdominaux et favoriser le gainage.

Si vous souhaitez amplifier l’effort, reculez un peu vos pieds, vous allez sentir une plus grande tension encore. Par contre si c’est un peu difficile, vous pouvez, comme à l’habitude, poser les genoux au sol. Si, enfin, vous voulez renforcer plutôt vos épaules, avancez un peu le corps tout en gardant les coudes au même endroit.