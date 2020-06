Bouge à la maison : muscler les bras et les trapèzes grâce aux tractions

En plus de faire travailler les bras dans des mouvements haut et bas il faudra que vous gainiez un max pour garder le dos bien droit.

Malik et Manzul vous proposent aujourd’hui de muscler les bras grâce à l'exercice de tractions towel pull up .

C’est la position du pompage inversée qu’il faut prendre ici, c’est-à-dire assis, bras tendus, mains au sol au niveau des épaules avec les doigts orientés vers l’avant. Levez le tronc et maintenez la position en prenant appui sur vos talons. Montez le bassin le plus haut que vous pouvez. Gainez bien pour que l’exercice soit efficace.

Exercice N°3 : la brasse

Allongez-vous sur le ventre, jambes tendues légèrement écartées. Reproduisez le mouvement de la brasse, en soulevant légèrement le torse. Imaginez que vous êtes dans l’eau en train de nager. On expire quand on tend les bras, vous seriez en fait la tête dans l’eau à ce moment-là, et on inspire quand on ramène les bras.