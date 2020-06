Bouge à la maison : full body, du physique et du mental

Parce que c'est pas facile de prendre soin de son corps pendant le confinement, les deux frères Manzul et Malik, vous proposent un circuit de 25 minutes d'exercices, faciles, ciblés et qui ne nécessitent pas de matériel particulier.

Bouge à la maison - Episode 36 : Concentration sur le gainage (36/55) - 01/06/2020 Parce que c'est pas facile de prendre soin de son corps pendant le confinement, les deux frères Manzul et Malik, vous proposent un circuit de 25 minutes d'exercices, faciles, ciblés et qui ne nécessitent pas de matériel particulier.

Le sport sans matériel, cool à la maison, c’est ce que proposent encore aujourd’hui nos deux coachs Malik et Manzul. Sans matériel mais pas sans efforts. On part pour des exercices 30 secondes d’efforts puis 30 secondes de récup. Concrètement ils vous proposent un full-body. Squats, pompages,… des exercices plus ou moins simples, que vous pourrez adapter à votre niveau et forme. Nos deux coachs y ont ajouté quelques nouvelles variantes. Certains exercices vous demanderont de la concentration et un mental à la hauteur du défi. Même Manzul a chaud ! Bonne séance de sport…

Exercice N°1 : jumping squat Prenez la position classique du squat. Ici, c’est une version un peu différente que proposent nos deux coachs puisque vous allez sauter en remontant. Talons au sol, genoux pliés, fessiers en arrière, vous descendez puis sautez, sans position d’arrêt entre les deux mouvements. Veillez à bien plier les genoux à la réception pour amortir les chocs. C’est une version un peu plus difficile, en cas de difficultés, revenez au squat normal ou utilisez le canapé.

Exercice N°2 : military plank Prenez la position pompage, bras et jambes tendus. Vous descendez sur les avant-bras, l’un après l’autre, puis vous remontez. Ici vont travailler les épaules et le gainage – abdos et fessiers – notamment pour pouvoir garder le dos bien droit. Ecartez un peu les jambes pour davantage de stabilité. Vous pouvez opter pour la même position sur les genoux si l’exercice est trop difficile.

Exercice N°3 : touche épaules + genoux Un exercice facile à expliquer mais un peu moins facile à réaliser. Toujours en position pompage, vous touchez l’épaule gauche avec la main droite puis l’inverse et vous enchaînez en posant votre main gauche sur votre genou gauche. Vous alternez les deux mouvements avec le même nombre de répétitions de chaque bras bien sûr. Apres 30 secondes d’efforts vous récupérez 30 secondes.

Exercice N°4 : la planche Passons à un exercice physique et mental à la fois. Prenez la position pompage mais appuyé sur les coudes. Maintenez cette position jambes tendues, dos bien droit, pendant 30 secondes. Les abdos et fessiers sont bien contractés pour maintenir le dos et éviter les douleurs.

Exercice N°5 : side squat Position debout, jambes écartées, mains jointes en avant. Descendez en fléchissant une jambe et tenez trois secondes. Répétez pendant 30 secondes puis passez à l’autre jambe. Le dos reste bien droit, la nuque dans le prolongement de la colonne. On expire en remontant.

