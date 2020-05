Bouge à la maison : full abdominaux et stretching

Exercice N°1 : le pont étoilé (gainage)

On se met en position pompage. Avancez les bras en quatre temps, un bras à la fois. Contractez bien vos abdos et vos fessiers, le corps est bien gainé et immobile. Ecartez les jambes pour plus de stabilité. Si ça ne va pas vous pouvez déposer les genoux au sol. Pensez tout au long de l’exercice à contracter vos abdos, votre bassin ne doit pas bouger. Répétez le mouvement en commençant une fois par le bras gauche, une fois par le bras droit.