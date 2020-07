Bouge à la maison : des squats pour muscler le bas du corps

Aujourd’hui, on vous propose une session consacrée essentiellement au bas du corps. Malik et Manzul réveillent leurs jambes, cuisses et mollets tout en soignant toujours bien le gainage abdominal. On n’oublie pas non plus les fessiers, grands fessiers/moyens fessiers/petit fessiers.

On va travailler sur un rythme soutenu, c’est-à-dire 40 secondes d’effort et 20 secondes de récupération. Pour certains exercices, comme les Donkey kicks, la deuxième partie sera plus difficile car vous aurez déjà travaillé sur une jambe et une partie du corps. Essayez de tenir bon et sinon, appliquez les variantes classiques pour vous aider.