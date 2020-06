Bouge à la maison : des exercices pour affiner ses jambes

Travailler les obliques avec la planche latérale

Dans l'épisode du jour, ce sont les jambes et les abdos essentiellement que vous proposent de travailler Malik et Manzul. Aussi les obliques, les muscles qui se trouvent dans la paroi latérale de l'abdomen. Avant cela, on s’échauffe et on échauffe tout le corps : bras, poignets et coudes compris. Pour la planche latérale les bras seront mis à contribution pour vous maintenir dans une bonne position et garder l’équilibre, ils doivent être bien échauffés. Si on ne positionne pas bien son corps en gardant un angle de 90 degrés au niveau de l’aisselle, on risque de sentir une pression sur les épaules et ce n’est pas ce qu’on recherche.