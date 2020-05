Bouge à la maison : des exercices cardio de 40 secondes

Démarrez votre session de sport à domicile quotidienne dans "Bouge à la maison" . Aujourd’hui, nos deux coachs sportifs Manzul et Malik vous ont préparé des exercices de cardio de 40 secondes pour travailler le bas du corps.

Le cardio-training pour prendre soin de son corps

Le cardio-training a de nombreux bénéfices pour la santé. Il consiste à faire toute forme d’activité physique qui sollicite tout le corps sans interruption pour élever la fréquence cardiaque. Cela concerne par exemple : la marche ou la course à pied, l’aérobic, le cyclisme, la natation, le step, etc.

Mais ces exercices de cardio ne se limitent pas à entraîner son endurance. Ils permettent également de muscler l’entièreté du corps et font brûler des calories ce qui aide à perdre du poids. Il n’y a donc plus une seconde à perdre pour se lancer dans une série d’exercice en compagnie de nos deux coachs sportifs Manzul et Malik.