Bouge à la maison : cardio et étirements

Courbez la tête d'un côté et, avec le bras du même côté, tirez pour la faire descendre, légèrement et progressivement. Ne faites pas de mouvements brusques. Dans la version active, vous redressez la tête puis la repliez.

Etirement N°2 : le dos

Prenez la position de l'enfant c'est-à-dire assis sur les fesses, les bras tendus vers l'avant. Inspirez et, à l'expiration, avancez les mains, essayez de gagner quelques centimètres chaque fois. Imaginez que vous devez attraper quelque chose devant vous. Toujours sans forcer, on doit détendre les muscles et non les contracter.