Bouge à la maison : cardio brûle graisses

On travaille toutes les parties du corps aujourd’hui ! Les exercices sont destinés à tous, Malik Et Manzul proposent des options différentes suivant votre niveau ou votre forme. Pas de matériel sauf un tapis.

Exercice N°1 : les ciseaux

Qui dit ciseaux pense abdos. Mais cet exercice ne fera pas que renforcer vos abdominaux. Il va aussi solliciter l’arrière des cuisses et la ceinture scapulaire c’est-à-dire les omoplates et les clavicules. Plus vous descendrez les jambes près du sol plus vous mobiliserez votre ceinture abdominale.

Asseyez-vous, les mains posées sur les côtés, au niveau du bassin. Le départ se fait jambes tendues. Battez des pieds, l’un vers le haut et l’autre vers le bas, puis inversement. Ne positionnez pas vos jambes trop haut ni trop bas. Elles ne doivent pas toucher le sol. L’idéal est d’arrêter le mouvement à une petite dizaine de centimètres du sol.

Si vous avez trop de tensions ou des douleurs au niveau du dos ou que l’exercice est un peu difficile, placez vos mains sous vos fesses, penchez un peu le dos et faites les ciseaux. Si vous voulez que vos abdos soient encore plus sollicités, vous pouvez avancer un peu les mains, bras tendus : full abdos assuré !