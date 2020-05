Bouge à la maison : après le week-end on démarre sur un full-body

On rejoint nos deux coachs hyper dynamiques Manzul et Malik pour des exercices de full-body : vous le savez, ce sera 30 secondes d’exercices pour 30 secondes de récupération. C’est parti !

Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps et les jambes fléchies. Décollez le bassin en contractant bien le fessier puis redescendez. Expirez en montant et inspirez en descendant. Répétez l’exercice 10 fois puis récupérez 30 secondes.

Mettez-vous en position pompage, les jambes légèrement écartées pour la stabilité. Le corps est bien gainé, les abdos et fessiers bien contractés. Ainsi positionnés, touchez simplement vos épaules, chaque fois avec la main opposée, main gauche sur épaule droite et inversement pour la main droite. Si vous éprouvez des difficultés ou des douleurs, au niveau du dos notamment, vous pouvez poser les genoux sur le sol.

Exercice N°3 : plank opposite Arm/leg

Prenez la position planche, bras fléchis au sol et jambes tendues. Tendez un bras et, en même temps, la jambe opposée. Ensuite changez de côté. Restez bien gainé tout au long de l’exercice, votre corps reste droit et immobile. En cas de difficulté, posez les genoux par terre.