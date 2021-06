Bien-être : 5 idées approuvées par la science pour vous rebooster dès maintenant

La Journée Mondiale du Bien-Etre aura lieu ce samedi 12 juin mais veiller à notre bonne santé, notre équilibre est une attention de tous les instants, notre bien-être : c’est pour maintenant ! Faire de soi la priorité du jour Cela pourrait être une très belle intention à avoir à notre propre égard dès aujourd’hui. S’accorder cette belle attention est essentiel et inscrire cela dans le moment présent est déjà se faire du bien. Comment améliorer son bien-être dès à présent ? Voici 5 idées simples pour booster sa bonne humeur, sa santé, son bien-être.

Les bienfaits avérés du chocolat cru

Rien de tel pour donner le coup d’envoi à cet élan Bien-Etre que de se laisser fondre pour un petit carré de chocolat, mais pas n’importe lequel ! On vous parlait récemment du chocolat cru, de ses imparables bienfaits. Croquer à pleines dents dans ce super aliment peut désormais se faire sans culpabilité aucune. Ses atouts sont pluriels et avérés et bien au-delà du simple chocolat noir, c’est puissant. Le chocolat cru est un anti-déprime, il est fort d’antioxydants, il booste notre système immunitaire et hormonal, il est rempli de magnésium, de calcium, de potassium, il contient des vitamines, du fer, du zinc, des oligo-éléments… Il y a tout cela en un seul carré de chocolat. Faites-vous plaisir sur-le-champ et découvrez en le savourant toutes les vertus de cet or en barre.

Rire pour de vrai, pour de faux : c’est bon pour la santé

"Comme c’est bon de rire", nous avons tous exprimé cet éclat, cette évidence parce que le rire c’est vraiment bon pour la santé. Qu’il soit naturel ou forcé, le cerveau ne fait pas la différence. Les bénéfices du rire sur notre santé sont toujours au rendez-vous. C’est la raison des sessions de yoga du rire qui offrent à notre corps, notre esprit tous ces bienfaits sans conteste. Lire aussi : Rire, le remède à tout ? Comment ça marche ? Le rire induit la sécrétion d’endorphines dans notre corps. Ce sont les hormones qui réduisent la production d’adrénaline générée par le stress comme nous l’explique Elena Bizzotto rédactrice à santémagazine. Le Magazine "Matière Grise" se penchait il y a peu sur ces bienfaits du rire sur notre corps.

Quels sont les bienfaits du rire sur notre corps ?

Le rire boosterait notre bien-être et notre santé grâce à ses facultés de : réduire le stress, de nous relaxer

réduire notre tension artérielle en quelques minutes

renforcer notre système immunitaire en augmentant notre taux d’anticorps

atténuer la douleur, le rire agit sur le corps un peu comme de la morphine

booster la confiance en soi et d’aider à positiver

optimiser les liens avec notre entourage Le rire est donc à consommer sans modération. Qu’il soit spontané ou forcé, il contribue drôlement à notre bien-être !

Les câlins essentiels à notre santé

Les câlins, c’est si bien ! Les scientifiques attestent d’ailleurs de leurs vertus et de leurs incroyables bienfaits. Qu’ils soient fraternels, amicaux ou amoureux, ils nous apportent du réconfort et sont essentiels à notre développement. Lire aussi : Cinq vertus incroyables des câlins : leurs bienfaits selon la science Les câlins, il ne faut donc pas s’en priver. Ils apportent bien-être et empathie, ils résorbent le stress, ils produisent de la sérotonine, de la dopamine et l’ocytoncine qui nous rendrait plus enclin à la générosité en étant plus apaisé et tranquillisé. Les câlins renforcent notre système immunitaire, réduisent notre pression artérielle, c’est un véritable shoot de bonheur en plus de favoriser le lien social. Voici quelques recommandations pour se câliner en toute sécurité en pleine pandémie. Il y a tout cela dans un simple câlin mais en période de crise sanitaire direz-vous, s’adonner à ce petit geste tendre n’est pas évident. On dit oui pour ce petit shoot de bonheur, invitez précautionneusement ce petit rituel bien-être dans votre quotidien et tout ira bien.

Se reconnecter à la nature est bon pour notre santé

La cohérence cardiaque remet le stress à zéro

Frédéric Kochman, pédopsychiatre et expert en cohérence cardiaque, évoque comment s’en faire une alliée antistress au quotidien. On n’imagine pas à quel point notre cœur est relié à notre cerveau et compte pas moins de 100.000 cellules neuronales qui influencent celui-ci. L’institut HeartMath Institute de Californie a développé la cohérence cardiaque à la fin des années 1990. Cette technique de relaxation se base sur des exercices de respiration pour ralentir notre rythme cardiaque, ce dernier réagissant instantanément à nos bouleversements émotionnels. S’adonner à quelques exercices de cohérence cardiaque, quelques petites minutes par jour, est à la portée de tous et favorise notre bien-être instantané. Lire aussi : La cohérence cardiaque remet le stress à zéro Quels sont les bienfaits de ces petits exercices à pratiquer au quotidien ? David Servan-Schreiber nous fait la démonstration en direct de ces liens avec l’émotionnel, notre cerveau, notre respiration… Selon lui, 5 petites minutes de respiration rythmée permettraient de : réguler le système nerveux autonome (notre pilote automatique)

réduire l’intensité des effets du stress sur notre organisme

augmenter notre système de défense immunitaire

prendre de meilleures décisions

développer notre intuition Pratiquée trois fois par jour : le matin, à midi et l’après-midi, cela dure 5 minutes, 5 petites minutes pour bénéficier de multiples bienfaits pour le corps et l’esprit. Voici une petite vidéo qui vous familiarisera à cette pratique simple et si bienfaisante.