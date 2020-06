Bang and Olufsen présente ses premiers écouteurs pour le sport

L’expertise technique du fabricant danois

Les Beoplay E8 Sport sont des écouteurs en aluminium anodisé recouverts de caoutchouc et de silicone texturé. Ils possèdent la certification IP57, qui les rend imperméables à la poussière et aux infiltrations d’eau (jusqu’à un mètre de profondeur, pendant 30 minutes).

Question autonomie, leur batterie leur permet de tenir environ 7h d’affilée avec une seule charge. Leur station mobile compacte permet de les recharger 3,5 fois, ce qui offre une autonomie totale d’une trentaine d’heures pour les baroudeurs. Le simple fait de les replacer dans leur étui suffit à les recharger automatiquement.

Ces écouteurs sont compatibles avec le codec Bluetooth aptX Adaptive de Qualcomm et émettent jusqu’à 107 décibels. Ils bénéficient d’une réduction passive du bruit et proposent une égalisation sonore personnalisable, via l’application mobile du fabricant.

Bang&Olufsen rejoint ainsi sur ce segment des spécialistes tels que Jabra, Beats ou Anker, en leur opposant la qualité de son savoir-faire.