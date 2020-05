Bain de pieds et gommage maison : 5 recettes pour des petons canons

Ah… les pieds ! Ce n’est pas la partie la plus glamour de notre corps, on vous l’accorde, mais ce n’est pas une raison pour ne pas les câliner. Car mine de rien, nos pieds nous permettent de nous déplacer chaque jour, ne l’oublions pas. Alors rendons leur la monnaie de leur pièce et chouchoutons-les grâce à ces 5 recettes maisons faciles qui ne nécessitent qu’un ou deux ingrédients :

Vous avez "oublié" vos pieds cet hiver et ils sont devenus tout durs et déshydratés parce que vous ne les avez pas poncés depuis des lustres ? Pas de chance, les instituts de beauté et de pédicures ne sont pas encore autorisés à rouvrir leurs portes. Il va donc falloir se débrouiller à la maison et ajouter un peu d’huile de coude à cette recette :

Ingrédients :

Une bassine d’eau tiède

Une poignée de gros sel marin

Deux tasses de vinaigre de cidre

→ Laissez tremper vos pieds une quinzaine de minutes dans ce bain. Grâce aux propriétés relaxantes du gros sel et au vinaigre de cidre qui détend et ramolli la peau, vous arriverez plus facilement à enlever la corne avec une râpe. A renouveler dans la semaine si nécessaire.