Automne : quelles huiles essentielles pour se donner un coup de fouet ?

En inhalation, massage ou par voie orale, les huiles essentielles sont un atout santé pour passer le cap de l'automne, période transitoire où moral et immunité peuvent être déstabilisés. Voici la trousse incontournable pour chasser la grise mine.

L'épinette noire est sans doute l'huile essentielle qui convient le mieux à la saison de l'automne et son énergie descendante. Son spectre global agit aussi bien sur le corps que sur l'esprit en luttant contre la fatigue. D'un point de vue physique, "l'herbe du diable" donne un coup de fouet à l'organisme et sur le plan intellectuel, elle stimule la concentration et la mémoire. Chaque matin, on peut appliquer deux gouttes mélangées à de l'huile végétale dans le bas du dos au niveau des glandes surrénales, lieu de stockage de l'énergie vitale.

Une autre plante tonifiante, la sarriette des montagnes, connue comme l'une des cinq herbes de Provence, peut également aider à recharger les batteries dans la phase d'inter-saison en la humant sur un mouchoir (2 gouttes). Ses pouvoirs revigorants soulagent la fatigue intellectuelle, sans compter qu'elle agit comme un puissant anti-infectieux, protégeant des virus respiratoires et digestifs, couramment en circulation à l'automne.

Utilisée par les dentistes pour son effet anesthésiant et désinfectant, l'huile essentielle de clou de girofle compte parmi les plus puissantes huiles stimulantes. Elle améliore le système immunitaire et redonne du tonus, tout en favorisant le système digestif et intestinal. Idéal pour une libido en berne aussi.

Les agrumes pour voir la vie en rose

Parmi les plus connues pour booster son immunité, l'huile essentielle de ravintsara trouve toute sa place dans la trousse automnale pour ses vertus anti-déprime. En plus de protéger des infections virales (rhume, bronchites, sinusites), elle stimule le système nerveux central et aide à garder un état d'esprit positif.

Mandarine jaune, orange douce (néroli), petit grain bigaradier, citron et pamplemousse... les agrumes apportent la touche de douceur et de vitalité qui fait défaut lorsque nous nous dirigeons vers l'hiver. Élixir de voyages olfactifs, les huiles essentielles d'agrumes sont antispasmodiques et relaxantes et permettent ainsi de combattre la dépression saisonnière, tout en ayant une action antibactérienne, le citron en tête.

Qui a déjà exploré l'huile essentielle fleurie d'Ylang Ylang, sensuelle et exotique ne pourra plus se passer de ce concentré de soleil. Cette pointe d'exotisme euphorisante au cœur de l'automne est imparable pour combattre le stress et les insomnies.

Pour utiliser ces différentes huiles essentielles, mieux vaut demander conseil à son pharmacien, notamment en cas de traitement médicamenteux en cours. Les huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 7 ans.