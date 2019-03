Astuces et conseils pour désodoriser vos chaussures

Comment faire pour désodoriser vos souliers afin de ne pas mourir de honte en les enlevant chez des amis ou pour ne pas incommoder vos collègues avec leur fumet indélicat ? Si les sandales ne sont pas une option pour vous, voici quelques conseils et astuces pour prévenir ou guérir le phénomène.

L'été arrive et l'envie de glisser vos petons tout nus dans vos sandales, chaussures légères et baskets est grande. Mais voilà, vous venez d'échapper de peu à l'asphyxie en ouvrant votre placard à souliers et vous vous demandez si il y a quelque chose à faire avant que quelqu'un n'appelle la Protection civile tellement que l'odeur qui en sort est forte.



Prévenir avant de guérir

1. Les soquettes : le mieux, pour ne pas faire friser les poils de vos narines et celles de vos proches, est de tout faire pour prévenir le développement d'odeurs nauséabondes en limitant la transpiration de vos pieds et la prolifération des bactéries.

Comment ? Mettez des chaussettes dans vos chaussures fermées et sneakers ! Pas celles qui remontent jusqu'au mollet, ni celles en matière synthétique mais des petites soquettes en coton (c'est important) qui ne vont pas plus loin que la moitié du coup de pied. Elles seront invisibles une fois vos chaussures enfilées, absorberont efficacement la transpiration et permettront une bonne aération de votre pied. Comme elles ne sont pas trop onéreuses à l'achat, prenez-en assez pour être sûr(e) d'en avoir toujours sous la main. Vous pouvez aussi en trouver en pharmacie et parapharmacie qui contiennent un agent antibactérien.



2. Lavez les semelles intérieures de vos chaussures : que ce soit des sneakers ou des sandales, il arrive qu'un petit dépôt de crasses se forme sur la semelle intérieure de vos chaussants. C'est ce qui occasionne le dégagement de la mauvaise odeur. Si vous en avez sous la main, imbibez un morceau de tissus avec du gel hydro alcoolique qu'on utilise pour se désinfecter les mains et frottez la surface de la semelle jusqu'à ce qu'elle soit propre. Vous pouvez aussi utiliser de l'ammoniaque, de l'alcool dénaturé, des huiles essentielles de citron, d'arbre à thé et du vinaigre blanc. Tous ont un grand pouvoir dégraissant, aseptisant et antibactérien.

Si vos semelles sont amovibles en tissus, lavez-les en machine à 40 ou 60°C pour tuer toutes les bactéries. Faites attention à bien les faire sécher avant de les remettre en place, car elles pourraient conserver leur mauvaise odeur. Si celles-ci ne le sont pas, nous vous conseillons de vous procurer des semelles lavables en machine afin de les superposer aux semelles originales. Beaucoup de magasins d'articles de sport en vendent pour prévenir ce genre de désagrément.



3. Les huiles essentielles

Massez-vous les pieds avec de l'alcool camphré (+/- 10 ml) auquel vous mélangerez 5 à 10 gouttes d'huile essentielle de romarin (bonne pour la circulation sanguine), de citron, de lavande médicinale (apaise en cas de stress) ou de sauge avant d'enfiler vos chaussettes. À défaut de capter les mauvaises odeurs, elles les masqueront et empêcheront vos pieds de suer.



Guérir...

1. Le bicarbonate de soude

- Si le mal est déjà fait pas de panique, notre champion toute catégorie, le bicarbonate de soude est là ! Grâce à sa structure poreuse et à ses propriétés antifongiques, c'est votre meilleur amis pour vous débarrasser de l'odeur de pied ! Verser 4 cuillères à soupe de cette poudre blanche dans chaque chaussure et répartissez-la uniformément sur toute la semelle intérieure. Glissez vos chaussures à plat dans un sac en plastique que vous refermerez soigneusement et mettez votre petit paquet une nuit entière au congélateur. En ouvrant le sac, il se pourrait bien que vous vous mettiez à croire aux miracles... En effet, cette technique vient même à bout de l'odeur de rat mort qui embaumait votre paire de Converse favorite. Essayez, vous nous remercierez.

- Autre méthode : si vous devez remiser vos chaussures un moment, à l'aide de petits carrés de tissu ou de chaussettes (propres) que vous ne mettez plus, confectionnez des petits ballotins dans lesquels vous glisserez un peu de bicarbonate. Déposez un ballotin dans chaque soulier malodorant. Au bout de quelques jours, le bicarbonate devrait avoir absorbé ce qui sent. Renouvelez les ballotins tous les mois, car le bicarbonate perd en efficacité au fil des jours.