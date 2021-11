Après le coworking, le "bureau opéré" devient la nouvelle tendance au travail

On connaissait déjà le coworking, ces espaces de travail partagés dont la demande a explosé depuis la pandémie. On vous présente aujourd'hui le "bureau opéré". Cette nouvelle tendance mêle la flexibilité du coworking et les avantages ultra serviciels recherchés dorénavant par les entreprises. Une solution qui vise à simplifier la vie des entreprises.

Le "bureau opéré" est un espace de travail clé en main. Un bureau aux espaces privatifs , indépendants, inspiré du coworking. Mais le "bureau opéré" propose en plus de nombreux avantages et des services pratiques pour l'entreprise.

Une nouvelle tendance émerge du marché locatif de bureaux. Cette tendance s'appelle le "bureau opéré" , d'après la nouvelle étude d'Ubiq, l'entreprise de location de bureaux et d'espaces à partager, qui dresse un état des lieux de l'offre de bureaux d'après l'analyse de plus de 3.000 annonces.

L'émergence des "bureaux opérés" témoigne de la flexibilité réclamée par les entreprises, à l'image des espaces indépendants en sous-location. Selon Ubiq, la part d'espaces indépendants parmi les offres de sous-location a doublé entre 2019 et 2021, passant de 13% à plus de 30%.

En cause ? La crise sanitaire et le roulement des salariés en télétravail. Les entreprises n'ont plus la nécessité de proposer le même nombre de postes que de salariés, elles ont donc pu faire évoluer l'organisation des bureaux tout en restant engagés sur les baux. Avec un prix très attractif, des contrats flexibles et des services développés, les offres de sous-location constituent une part importante des offres du marché.

"Nous constatons que ces offres sont particulièrement populaires auprès des dirigeants de jeunes entreprises, qui ne sont pas dotées de moyens et services généraux. Ces dirigeants n'ont ni le temps, ni l'envie de prendre en charge les services associés à la gestion d'un bureau. Ainsi, ils apprécient particulièrement ces offres de bureaux qui leur sont livrées clés en main et pour lesquelles les services sont à régler simplement dans une facture unique à la fin du mois. Même si les services proposés sont souvent moindres que ceux proposés dans les espaces de coworking, ces derniers sont compensés par l'indépendance qu'offre un tel modèle et la capacité de se sentir réellement chez soi", explique l'étude.