Accouchement : douches chaudes et ballon de grossesse, efficaces pour diminuer la douleur et le stress

L'étude s'est intéressée à des stratégies alternatives pour accompagner les femmes pendant leur accouchement afin de les aider à mieux gérer la douleur, se détendre et abaisser leur niveau de stress.

Pour accoucher plus sereinement et mieux tolérer la douleur, une nouvelle étude suggère de combiner à la maternité douches chaudes et des exercices prénataux avec un ballon de gymnastique.

Des chercheurs de São Paulo au Brésil ont proposé à 128 femmes admises à l'hôpital entre 2013 et 2014 pour accoucher de bénéficier de douches chaudes par hydrothérapie ou de faire des exercices avec un ballon de gymnastique pour préparer le travail. Un troisième groupe a suivi les deux approches.

L'étude montre que les deux préparations ou les deux combinés aident à mieux tolérer la douleur et diminue l'anxiété et le stress dont les niveaux ont été évalués par des tests salivaires. A la clé, des hormones du stress en baisse et une hausse des endorphines stimulant le bien-être ont été relevées.

Ces techniques simples et économiques devraient être utilisées comme adjuvant aux traitements et à l'anesthésie lors de l'accouchement, conclut l'étude.

Ces travaux ont été publiés dans l'International Journal of Nursing Practice.