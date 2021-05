A quoi ressemblera la consommatrice beauté post-pandémie ?

L'industrie de la beauté n'y a pas échappé et doit faire face non seulement à une nouvelle routine beauté, impactée par le port du masque et la généralisation du télétravail, mais également à de nouvelles habitudes d'achat induites par les confinements successifs. A quoi ressembleront les consommateurs/trices beauté du futur ?

Plus de temps d'écran, moins de sorties shopping et une vie sociale entre parenthèses depuis plusieurs mois : la pandémie mondiale a sans conteste totalement modifié nos habitudes de consommation, obligeant les marques à se réinventer pour s'adapter à nos nouveaux modes de vie.

La crise sanitaire a bouleversé les habitudes beauté des consommateurs, qui ont dû s'adapter au port du masque, composer avec la fermeture des magasins et expérimenter le télétravail. Des changements qui ont modifié leur perception de la beauté mais également leurs habitudes d'achat et qui pourraient bien perdurer après la fin de la pandémie

En parallèle, le maquillage semble perdre du terrain . Plus de la moitié des consommateurs interrogés (54%) affirment moins se maquiller aujourd'hui qu'avant la pandémie. Un changement que l'on peut attribuer à la généralisation du télétravail, qui permet de passer ses journées sans make up, mais également par l'obligation de porter un masque dans les lieux publics.

Les achats beauté en ligne désormais incontournables

Les achats beauté en ligne désormais incontournables. - © Westend61 - Getty Images/Westend61

Les achats de produits de beauté en ligne n'ont cessé d'augmenter depuis le début de la pandémie, rebattant les cartes dans un secteur où le shopping se faisait jusqu'alors essentiellement en physique.

L'étude confirme cette tendance puisque plus de la moitié des consommateurs américains sondés (53%) confient acheter plus de produits de beauté en ligne qu'avant la pandémie mondiale.

Les plus jeunes (66% de la Gén Z et 58% de la Gén Y) sont encore plus nombreux à s'être tournés vers le commerce en ligne pour leur routine beauté.

Non seulement les Américains sont de plus en plus nombreux à plébisciter les achats en ligne mais ils dépensent également beaucoup plus sur internet. Près de la moitié d'entre eux (49%) disent dépenser plus de 50 dollars par mois contre seulement 16% lors de la précédente étude, réalisée en 2019.

Autre changement : si le point de départ des acheteurs de produits de beauté en ligne était Amazon il y a deux ans (47%), ils se tournent désormais vers les e-shops des détaillants de produits de beauté comme Sephora ou Ulta Beauty (44%), Amazon ayant considérablement perdu du terrain en 2020 (-22%).