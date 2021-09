A quelle fréquence faut-il laver sa barbe ?

Afficher une barbe parfaite n’est pas de tout repos. Vous devrez la sculpter 2 à 3 fois par semaine au minimum ou encore raser quotidiennement le surplus de poils au bas du cou et près des pommettes pour un rendu impeccable. Si votre barbe est une figure architecturale en soi, ce n’est pas pour autant qu’elle fait belle mine côté hygiène.

Comment éviter le nid à microbes et bactéries ? Voici les rituels irréprochables à suivre :

1. Utiliser le bon produit

Le shampoing pour les cheveux n’est pas le produit adapté pour votre barbe comme évoqué par bigmoustache.com, le cuir chevelu est plus coriace. Utiliser le même produit fragiliserait l’épiderme de la peau et la barbe par la même occasion. Il existe des shampoings spécifiques pour barbe qui sont bien plus doux et qui permettent d’éviter les désastres pileux.

2. Un lavage sous haute surveillance

La fréquence générale du nettoyage de votre barbe serait de 2 à 3 fois par semaine mais, il y a toujours un « mais », c’est à nuancer selon différents facteurs comme le précise bigmoustache :

la longueur de votre barbe : plus elle est longue, plus elle ramasse microbes et bactéries. On la lavera donc quotidiennement pour la dépareiller de toutes ses impuretés. Et oui, c’est du boulot une barbe !

Votre barbe est donc sculptée à merveille, entretenue et lavée selon la bonne fréquence pour répondre aux bonnes consignes d’hygiène irréprochables mais ce n’est pas tout. Pour vous targuer d’une barbe séduisante et en parfaite santé, on vous recommande d’appliquer une crème, une huile comme de l’huile végétale d’argan ou un masque : un soin parfaitement adapté après l’avoir soigneusement lavée.