80% des jeunes filles belges sont peu sûres d'elles

Dove, une marque qui tend à mettre en avant la vraie beauté des vraies femmes ("Real Beauty by Real Women"), a mené une enquête sur la confiance en soi des jeunes belges âgés entre 8 et 15 ans.

L’image de soi des mamans a une grande influence sur ce score. En effet, lorsque les mamans se disent satisfaites de leur apparence, les jeunes filles accordent un score remarquablement plus élevé à leur propre apparence (7,5 sur 10 comparativement à 6,5 sur 10). Pourtant, 77% des jeunes filles indiquent qu’elles se sentent parfois peu sûres de leur apparence. Ce pourcentage est beaucoup plus faible chez les garçons (67%) et chez les jeunes filles dont les parents sont satisfaits de leur apparence (37%).

Les jeunes ressentent la pression de toujours apparaître sous leur meilleur jour sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux reflètent une image faussée de la réalité. Et cela a une influence énorme sur la confiance en soi des jeunes filles. Ces dernières voient tous les jours des images "parfaites" de personnes populaires de leur âge ou de célébrités, et essaient d’y ressembler. Pour correspondre à cette image, 30% des jeunes utilisent des filtres ou des effets pour embellir leurs photos. 56% ne publient de photos que lorsqu’ils se trouvent particulièrement à leur avantage, 36% se préparent spécialement pour la photo et 23% affichent leur vie de manière plus amusante que ce qu’elle n’est en réalité.

Les jeunes filles accordent beaucoup d’importance aux likes et aux réactions qu’elles reçoivent sur les photos et vidéos qu’elles publient. 1 jeune fille sur 5 supprime une photo si celle-ci n’obtient pas assez de likes et, parmi ces jeunes filles, 18% se sentent seules dans de tels cas. La pression qu’exercent les médias sociaux est énorme. Une grande partie des jeunes filles se sont déjà fait harceler ou indiquent ressentir une certaine pression de la part de leurs followers ainsi qu’une obligation de devoir poster de manière régulière. Par contre, plus de la moitié des répondants indiquent qu’une réaction positive sur l’une de leur publication augmente leur confiance en eux.