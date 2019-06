8 conseils pour soulager naturellement une piqûre de moustique

Les glaçons et le froid en général calment les démangeaisons dues aux piqûres d'insectes. Une solution rapide, efficace et économique, même si elle est de courte durée.

Le bicarbonate de soude est un remède de grand-mère qui a fait ses preuves. Après l'avoir dilué avec de l'eau (3 cuillères à soupe dans 100 ml d'eau) quelques gouttes peuvent être versées sur une compresse imbibée et appliquées sur la zone à traiter. À tester également avec des compresses alcoolisées, du vinaigre blanc ou de vinaigre de cidre.

Les huiles essentielles peuvent venir à la rescousse d'une piqûre de moustique. Clou de girofle, menthe poivrée et eucalyptus sont les plus efficaces. L'arbre à thé et l'huile de lavande sont également recommandés. Quelques gouttes sur un mouchoir suffisent. Bon à savoir : certains dentifrices contiennent de la menthe poivrée. Une petite noisette peut donc être appliquée sur la piqûre à même la peau.