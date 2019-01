8 conseils pour améliorer votre endurance sportive

« Un esprit sain dans un corps sain », voila ce qui nous motive à pratiquer du sport et maintenir une certaine activité physique. Qui dit sport dit endurance et performance. Pour avoir une bonne mine et profiter pleinement de sa séance en salle de sport ou à l'extérieur, voici quelques recommandations pour travailler son endurance, résister à l'effort et progresser au fil du temps.

1. Définissez un programme d'entraînement spécifique

Pour augmenter son endurance et sa résistance, il faut définir un programme d'entraînement sportif bien précis. Le plus important, c'est la régularité !

2. Mettez au point un programme qui soit avant tout adapté à votre forme physique et assurez-vous de le suivre à la lettre.

3. Pratiquer un sport régulièrement améliore clairement les performances

C'est pour cela qu'il faut fixer des objectifs et indiquer clairement une durée pour chaque but à atteindre. Pour ce faire, l'idéal est de tenir un calendrier et d'établir des activités sur le long terme. Pensez également à varier les exercices pour ne pas vous ennuyer et travailler plusieurs parties de votre corps.

4. Pratiquez un sport que vous aimez

Par exemple, optez pour les sports d'équipes si vous adorez vous entraîner avec des amis, ou un sport en solo comme la natation, si vous préférez vous y mettre tout seul. Revenons à la définition du programme, ce plan d'action doit surtout tenir compte de votre expérience et votre condition physique. En effet, vouloir devenir un athlète ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut commencer légèrement et progresser graduellement. C'est pourquoi, se donner des buts progressifs avec continuité et en surveillant sa fréquence cardiaque, la durée de l'activité... sont les clés du succès.

5. Faites-vous aider par un coach professionnel

Pour un débutant, trois séances par semaine d'au moins 30 minutes chacune son largement suffisants pour démarrer une activité sportive.

6. Soignez votre régime alimentaire

Ce n'est pas un secret que l'alimentation joue un rôle prépondérant pour améliorer sa forme physique. Les aliments que vous consommez sont le carburant qui va aider votre corps à fabriquer l'énergie nécessaire pour l'activité pratiquée. Il est donc essentiel de s'approvisionner en permanence pour fournir à votre métabolisme le dynamisme qu'il lui faut pour poursuivre l'activité physique et supporter son intensité. Les spécialistes vous conseilleront des aliments riches en amidon et en glucides. Vous devez manger de manière saine et équilibrée pour garder un corps en bonne santé et dans la meilleure des formes. Pour cela, préconisez les légumes crus, les fruits et les aliments qui contiennent des protéines. Ces nutriments ont un rôle à la fois énergétique et fonctionnel et favorisent la construction musculaire.

7. Boire suffisamment d'eau est également très recommandé si vous suivez une activité physique et vous souhaitiez augmenter votre endurance. En effet, mise à part ses bienfaits connus sur la santé, l'eau lutte contre la fatigue musculaire et refroidi le corps de la chaleur des efforts fournis. L'eau évite les calculs rénaux, de plus qu'un corps déshydraté ne fonctionne pas correctement. Le coeur va se trouver à battre plus vite et l'élimination des toxines va diminuer à cause de la réduction du volume de l'eau dans le plasma sanguin. Vous pouvez boire des liquides aromatisés qui vous hydratent d'une part, et apportent les nutriments perdus lors de l'activité, d'autre part.

8. Bien se reposer pour développer son endurance

On vous dit souvent qu'il faut rester actif pour améliorer sa résistance et gagner des points en endurance. Cependant, savoir se reposer est d'autant important. Pour un débutant, les trois séances par semaine sont efficaces pour accroître ses capacités respiratoires. Au-delà de ça, vous risquez d'épuiser votre corps, surtout si vous venez de débuter un sport. Garder 1 à 2 jours de repos est raisonnable pour laisser le temps au corps de se reposer et récupérer. Vous pouvez rester en mouvement tous les jours et bouger en faisant des courses ou en prenant l'escalier au lieu de l'ascenseur. Mais si on parle d'une activité très intense, le mieux est de s'arrêter au moins 1 à 2 fois par semaine. Si vous envisagez quand même de pratiquer un sport quotidiennement, ayez une bonne nuit de sommeil pour conserver son énergie et sa concentration. Un repos insuffisant crée des problèmes de santé notamment une prise de bois et une élévation de la pression artérielle. Il affaibli également les performances et baisse votre endurance physique. Il est conseillé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit pour avoir un sommeil réparateur.