8 activités à faire avec les enfants chez soi en été quand il pleut

La météo n’est pas folichonne pour le moment et on peut même parler d’un été pourri ! Que cela ne nous empêche pour autant de savourer nos journées en partageant avec nos enfants quelques activités qui amèneront le soleil dans le cœur et les éclats de rire dans la maison. Vous êtes à court d’idées ? Ce n’est pas toujours facile de renouveler ou de dénicher des petits trésors d’activités créatives et originales pour défouler et occuper les bambins. Voici l’antisèche avec cette boîte à idées dans laquelle vous pourrez puiser à loisir pour occuper vos enfants. Des activités qui stimuleront leur créativité, leur imagination, leurs apprentissages et leur gourmandise.

Préparer ensemble le goûter

Pour se mettre en appétit, on part côté cuisine, on enfile le tablier et on déroule deux recettes gourmandes qui vont titiller les papilles de vos bouts de chou ! On se joue de créativité et de fantaisie totale avec les cupcakes que vous pouvez personnaliser selon les petits délires décoratifs de vos pâtissiers en herbe. On préparera dans la foulée le classique des classiques : des gaufres qui sont et restent les reines du goûter. 1. Faire des Cupcakes colorés et les dévorer ! On se fait plaisir avec la vraie des vraies recettes de cupcake à l’américaine. On suit le guide du jour : cuisineactuelle.fr Ingrédients : 300 ml l ait tiède

210 gr s ucre roux

210 gr f arine

150 gr m argarine

2 o eufs

1 p aquet de levure chimique

3 càc de v anille liquide

1 pincée Sel

des colorants alimentaires Recette : Préchauffez le four à 180 °C. Fouettez le sucre et la margarine. Ajoutez les œufs, la vanille, le sel et la levure puis la farine. Mélangez puis incorporez le lait pour ramollir la pâte. Versez la pâte dans des moules à cupcake tapissés de caissettes. Mettez au four pendant 25 minutes puis laissez refroidir sur une grille. Préparez le glaçage : fouettez le beurre jusqu’à obtenir une préparation crémeuse puis ajoutez petit à petit le sucre glace. Lorsque vous avez incorporé la moitié du sucre glace, ajoutez l’extrait de vanille et le lait. Garnissez une poche à douille et décorez les cupcakes avant de terminer par le décor et là toutes les fantaisies sont permises. Insérez des pépites de chocolat, des petites perles colorées et sucrées, des amandes, des éclats de spéculoos… Ajoutez des colorants dans le glaçage pour que vos cupcakes soient comme made in America ! 2. Faire des gaufres parce qu’on adore Il pleut et c’est génial parce que l’on profite de l’instant pour préparer ces gaufres qui vont baigner la maison de leur parfum à nul autre pareil ! C’est déjà un délice en soi. On vous proposait dernièrement 5 recettes gourmandes de gaufres estivales sucrées et salées. A vous de choisir selon affinités !

Découvrir les joies du DIY

Fabriquer soi-même ses jeux, ses objets du quotidien est non seulement ludique mais permet aussi de maîtriser les ingrédients qui les composent. Voici trois recettes DIY qui occuperont joyeusement et fièrement vos enfants : 1. Faire son savon maison pour inciter les enfants à se laver les mains. Une vraie bulle de plaisir ! 2. Fabriquer son slime naturel et bien gluant ! Passeportsanté.net nous propose une recette à base de maïzena : ajoutez 110 ml d’eau à 100 gr de maïzena

mélangez pour obtenir une texture homogène

ajoutez des colorants alimentaires si souhait

conservez au frigo dans une boîte hermétique

amusez-vous ! 3. Faire sa pâte à sel Momes.net nous déroule cette recette simple et facile à réaliser avec les enfants. 1 verre de sel fin

1 verre d’eau tiède

2 verres de farine

des colorants alimentaires à intégrer dans vos différentes préparations

mélangez le tout et c’est prêt !

Apprendre en s’amusant

Créer son univers

