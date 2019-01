6 conseils pour ne plus sentir des pieds

Parce que devant le phénomène des pieds odorants, nous ne sommes pas tous égaux...

Si vous tapez sur internet "Je pue des pieds" vous avez 14 900 000 résultats. Le pied est la partie de notre corps qui a le plus de glandes sudoripares. Environ 600 glandes par centimètre carré contre 200 en moyenne pour le reste du corps. Elles peuvent donner une demi-tasse de sueur par jour. Normalement la sueur ne sent pas. Elle est composée à 99% d'eau et de sel. Mais des bactéries de la famille des brevibacteria y prolifèrent. Elles produisent des composés volatils sulfurés. Ce sont eux qui ont cette odeur forte... Parfois, on dit que des pieds qui puent, cela sent le fromage. C'est tout simplement car les bactéries utilisées dans le fabrication du fromage sont de la même famille des brevibacteria. Munster, Maroilles... surtout des fromages à croute lavée en produisent beaucoup.

Comment se débarrasser d'une odeur forte ?

Premier conseil, lavez vos pieds au savon de Marseille tous les jours et assurez-vous de bien les assécher, surtout entre les orteils. Frottez fort pour décaper un maximum de peau mortes. Portez des chaussettes de coton ainsi que des chaussures de cuir. En général des chaussures qui laisse comme on dit "respirer le pied". En fait, elles permettent surtout à la transpiration de s'évaporer.

On a aussi parlé de bain de pied

Le soir, un bain de pied est excellent, vous pouvez faire des bains de pieds avec des plantes médicinales : sauge, prêle des champs, thym, etc. Ajouter gros sel et du bicarbonate, c'est un remède très efficace... En plus de les laver, cela élimine les mauvaises odeurs et la fatigue des pieds. On peut aussi se laver les pieds le soir avec de l’eau additionnée de vinaigre de cidre de pomme. Ou faites un mélange moitié de vinaigre et moitié d'alcool dénaturé. À l'aide d'un compte-gouttes, déposez une petite quantité de ce mélange sur et entre les orteils. C'est sans danger pour la peau, le vinaigre tue les champignons, tandis que l'alcool repousse et tue les bactéries

Enfin il y a des poudres

Il n'y a pas si longtemps, à l'armée on se frottait les pieds avec de l'acide borique, super efficace. Le talc va assécher la peau, le bicarbonate de soude créera un environnement alcalin, peu propice au développement des bactéries. l'amidon de maïs peut absorber la sueur... Vous pouvez frotter vos pieds avec l'une de ces poudres, sans oublier de passer entre les orteils. D'ailleurs, la majorité des produits déodorants pour les pieds en contiennent.

Et si après tout cela l'odeur persiste ?

C'est qu'il y a un autre problème. Si la mauvaise odeur persiste, n'hésitez pas à consulter un dermatologue. Une bactérie peut provoquer une infection appelée kératolyse ponctuée. Cette infection génère notamment une odeur de fromage très forte, et touche surtout les personnes qui portent quotidiennement des chaussures fermées du type "chaussures de sécurité". Cela nécessite une consultation car un traitement antibiotique peut être proposé.

Article original paru sur On n'est pas des Pigeons !