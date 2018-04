6 conseils d'hygiène alimentaire pour les barbecues

L'été arrive et c'est le moment de sortir le barbecue. Mais nous ne sommes pas les seuls à aimer la chaleur : les températures élevées sont l'environnement idéal pour la prolifération des bactéries. Pour s'assurer que votre barbecue (ou votre pique-nique) ne vous laissera que de bons souvenirs, voici quelques conseils de sécurité alimentaire.

1. Prudence avec les marinades

Il est important de faire mariner vos préparations au réfrigérateur, jamais dehors. En outre, si vous comptez utiliser un peu de marinade en tant que sauce pour faire cuire vos aliments, réservez-en une portion à part à cet effet avant d'y ajouter la viande, la volaille ou les fruits de mer crus. Bref, ne réutilisez jamais une marinade.

2. Maintenez vos aliments au frais

Si vous devez transporter des aliments de chez vous à chez vos amis organisant le barbecue, conservez-les au frais s'ils sortent du frigo, afin de stopper la prolifération bactérienne. Une glacière remplie de glace ou de blocs de congélation fera l'affaire. Rappelez-vous aussi qu'il est préférable de transporter vos viandes et poissons crus encore congelés si possible, afin qu'ils restent froids plus longtemps (sinon un sac de congélation c'est bien aussi).

3. Que tout soit nettoyé

Lavez tous vos fruits et légumes et nettoyez la table, tous les ustensiles de barbecue et notamment la grille, avant et pendant que vous cuisez vos aliments. De l'eau, un peu de savon et des serviettes en papier suffisent. Et on vous a même fait un petit article pour laver facilement sa grille de barbecue.

4. La cuisson est importante

Cuisez vos aliments comme il convient pour tuer toutes les bactéries qui pourraient occasionner une intoxication, et servez pendant que tout est chaud. Ne laissez jamais vos saucisses ou côtes d'agneau à reposer dans la "zone de danger" (entre 4,5°C et 60°C) plus de deux heures, ou même une heure si la température extérieure est supérieure à 30°C. La chaleur accélère la prolifération des bactéries.

5. Attention à la "contamination croisée"

Ne réutilisez pas d'assiettes ou d'ustensiles lorsque vous servez la nourriture : servir des aliments cuits sur des assiettes qui ont accueilli de la viande crue permet aux bactéries de se développer. Assurez-vous de disposer de suffisamment d'assiettes et de couverts, ou bien nettoyez-les à l'eau chaude et au liquide vaisselle avant de les utiliser.

6. Sachez bien traiter les restes

S'il vous reste des saucisses cuites, mettez-les au réfrigérateur dans les deux heures. Réchauffez-les au-delà de 75°C avant de les servir.