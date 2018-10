5 utilisations astucieuses à faire de votre dentifrice

Des tout-petits aux plus grands, le dentifrice est devenu essentiel pour maintenir une bonne santé dentaire. Chaque membre de la famille s'en sert quotidiennement pour le brossage des dents, la prévention des caries et du tartre, et le rafraîchissement de l'haleine.

Sa composition en fait un produit polyvalent, que vous pourrez utiliser pour laver bien plus que vos dents.

Guérir et soulager

Si vous ressentez de la douleur suite à petite coupure, une brûlure légère ou une égratignure, le dentifrice vous sera d'un grand secours. Il possède effectivement des propriétés apaisantes. Pour soulager ce type de douleurs, et à condition que la blessure ne soit pas trop profonde ni infectée, il vous suffit simplement d'appliquer un peu de dentifrice directement sur la plaie.

Les moustiques et les insectes ne se gênent pour nous piquer. Une fois qu'ils nous ont piqués, les démangeaisons se font rapidement ressentir, et il devient alors très difficile de ne pas se gratter. L'application de dentifrice sur la ou les piqûres soulagera rapidement les démangeaisons.

Quand on porte une nouvelle paire de chaussures pendant quelques heures, il arrive fréquemment que des ampoules se forment sur nos pieds. Elles peuvent aussi apparaître sur nos mains suite à l'utilisation d'un outil quelconque. Vous serez sans doute fort surpris d'apprendre que le dentifrice vous sera d'une aide précieuse pour soigner les ampoules : à appliquer sur l'ampoule, tout simplement.

Prévenir et embellir

Puisque son principal usage se destine à nettoyer les dents et les bactéries de la bouche, le dentifrice possède forcément des propriétés antibactériennes. Pour cette raison, il se veut vraiment efficace sur les boutons d'acné. Pour éviter de vous balader avec un tube de dentifrice sur le visage, on vous conseille de l'appliquer sur vos boutons le soir (il n'y a donc que Jules qui vous verra avec ce masque ridicule).

Si vous constatez la présence d'une ou de quelques petites rougeurs sur la peau de votre visage, sortez votre tube de dentifrice. En matière de beauté, il vous servira d'une façon très étonnante. En effet, le dentifrice se veut fort pratique pour cacher les imperfections. Pour l'utiliser, vous devez en mettre une petite quantité sur les rougeurs, juste avant d'appliquer votre fond de teint.

Détacher et nettoyer

Le dentifrice peut enlever les taches de vos vêtements, même les plus coriaces : rouge à lèvres sur vos cols de chemise, jus de fruits sur votre t-shirt préféré et sauce tomate sur votre nappe. Appliquez abondamment sur la tache, frottez vigoureusement avant de passer à la machine à laver. Pour les couleurs, prenez garde à ne pas utiliser du dentifrice blanchissant.

Faire briller

Cette astuce fonctionne avec tous les objets en argent : l'argenterie, les bougeoirs, les objets décoratifs, etc. Pour les faire briller, il suffit de dentifrice et d'un chiffon non-pelucheux. Si l'objet a des creux, utilisez une brosse à dents à poils souples. Puis, essuyez avec un chiffon propre et sec.

Avec le temps, les écrans sans film de protection peuvent accumuler des micro-rayures. Le dentifrice est efficace pour nettoyer les écrans de smartphone. Il suffit d'appliquer un peu de dentifrice sur un chiffon en coton. Puis, frottez délicatement l'écran de votre appareil. Essuyez l'excédent avec un chiffon propre.

Qui n'a jamais fait tomber du dentifrice dans son lavabo ? Ne le laissez pas sécher. Utilisez un chiffon humide et frottez le dentifrice dans la cuve de votre lavabo. Cela va lui redonner de l'éclat. Puis, rincez. Le dentifrice élimine aussi les mauvaises odeurs éventuelles des canalisations.

Réparer

Des petites rayures ou des taches sur vos CD et DVD ? Vous pouvez les effacer avec du dentifrice. Il suffit de frotter une quantité infime de dentifrice sur le disque. Commencez à partir du centre et frottez vers l'extérieur (de préférence avec une serviette en microfibres). Cette astuce est idéale pour les petites rayures. Mais prenez garde à ne pas mettre trop de dentifrice, car cela peut aggraver le problème.

Certes, l'idéal est d'utiliser du plâtre pour boucher les trous des clous, chevilles, etc. En revanche, le dentifrice est efficace pour les trous plus petits, comme ceux des punaises ou des petits clous. Il suffit de boucher le trou et d'enlever l'excédent.