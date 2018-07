5 solutions naturelles pour venir à bout des insomnies

Insomnie, quand tu nous tiens ! Il est 2h du matin et vous comptez encore les moutons. Une journée chargée vous attend demain et plus vous y pensez, moins vous avez sommeil.

C'est probablement l'un des maux les plus récurrents de notre société, qui trouve ses origines dans une mauvaise alimentation, le stress, l'anxiété ou un usage abusif d'appareils électroniques passé une certaine heure. Avant de penser à prendre des somnifères, aux innombrables effets secondaires, voici un point rapide sur des méthodes naturelles pour vous aider à retrouver le sommeil.

Instaurer une bonne routine

Pratiquer une activité sportive vous permet de vous dépenser pendant la journée, de préférence avant 17h. À raison d'une heure par jour, rien de tel pour retrouver une bonne qualité de sommeil. N'oubliez pas que votre corps est un organisme vivant. Si vous lui imposez un coucher à heure fixe, il saura s'en souvenir. Au bout de quelques jours, une fois l'heure venue, votre corps aura naturellement envie de repos.

Halte aux préjugés : l'alcool ne vous assomme pas, au contraire c'est un très gros stimulant. Si vous dormez mal et que vous vous accordez très souvent un petit verre avant d'aller au lit, ne cherchez plus, voilà d'où viennent vos problèmes de sommeil. D'autres boissons ont un effet excitant sur votre organisme : le café mais aussi le thé, qui pourra gêner les plus sensibles à cause de sa teneur en caféine et enfin, les sodas. Mieux vaut éviter les excitants dès la fin d'après-midi.

Apprendre à se relaxer

Votre chambre à coucher doit être un lieu réservé au sommeil. Faites en une sorte de temple dédié à Morphée : n'y regardez pas la télévision, n'utilisez ni le téléphone, ni l'ordinateur. Ne vous y rendez qu'au moment de vous coucher. Ne regardez pas les nouvelles le soir, car les mauvaises risquent de polluer votre inconscient et si elles ne vous empêchent pas de dormir, elles peuvent influencer négativement vos rêves. Votre sommeil sera perturbé et peu réparateur.

Cessez tout travail au moins une heure avant d'aller vous coucher. Vous ne devez surtout pas amener les soucis du bureau dans votre lit.

Faire attention à l'alimentation

Si un repas trop copieux peut vous empêcher de dormir, un repas trop frugal aussi. Un estomac qui grogne pourrait vous réveiller. Si vous avez un petit appétit, votre dîner sera léger mais normalement constitué : évitez donc le simple bol de soupe et préférez un repas normal apportant des protéines, des lipides et des glucides, mais en petites quantités.

La thérapie par l'eau

Apaisant et relaxant, un bon bain chaud sera idéal avant de se mettre au lit. Une fois sorti de l'eau, la différence de température fera office de tranquillisant naturel. Il existe une autre astuce, étrange mais efficace ! Pour agir contre le froid des extrémités, le cerveau dirige automatiquement le sang vers les pieds. Plongez vos pieds dans une bassine d'eau froide seulement 30 secondes, cela allègera considérablement votre tête et vous aidera à dormir plus rapidement.

La tisane pour une bonne nuit de sommeil

Pour être efficaces, les tisanes doivent être absorbées juste avant d'aller au lit. Prenez les préparations à base de plantes sous forme d'infusion. La camomille est depuis des millénaires un ingrédient majeur pour les préparations relaxantes. Il paraîtrait qu'elle aurait aussi certaines vertus contre l'anxiété. Il ne faut pas oublier non plus la passiflore, qui est très efficace contre le stress. Après une journée de stress et si vous souffrez d'insomnie, une idée serait de coupler la camomille et la passiflore pour espérer passer une bonne nuit de sommeil réparateur.