5 minutes de Yoga avant d'aller dormir

Woman doing yoga exercise on bed at home - © Prostock-Studio - Getty Images/iStockphoto

Les routines aident à réguler vos journées. Les routines du soir sont souvent composées d'une tasse de tisane, d'une lecture en basse lumière et d'un massage facial. Et si vous y rajoutiez 5 minutes de Yoga? Une bonne nuit de sommeil n'est pas seulement importante pour vous donnez de l'énergie et booster votre concentration, elle vous permet également de renforcer votre système immunitaire Une pratique régulière du yoga, selon la National Sleep Foundation, aide les personnes souffrant d'insomnie à dormir plus longtemps, à s'endormir plus rapidement et à se rendormir plus rapidement au milieu de la nuit. Étirer les gros muscles du bas du corps comme les ischio-jambiers et les hanches qui peuvent causer des douleurs qui vous empêchent de dormir ou des douleurs lombaires est l'un des objectifs de cette pratique de yoga. Pendant ces quelquels minutes de yoga, n'oubliez pas de bien respirer et de vous concentrer sur votre respiration : inspirez lentement par le nez pendant que vous remplissez votre ventre d'air, puis expirez lentement lorsque vous sentez votre ventre se dégonfler.

Le gros orteil endormi Cette pose étire les ischio-jambiers, les hanches et les mollets de manière relaxante et apaisante. Allongez-vous sur le dos, les jambes à plat puis amenez le genou droit sur votre poitrine et placez vos mains derrière la cuisse droite. Redressez la jambe droite vers le plafond. Si vous sentez un étirement dans vos ischio-jambiers, vous pouvez restez comme ça. Sinon, avancez les mains jusqu'au mollet. Tenez pendant trois respirations. Répétez de l'autre côté.

Posture du lézard Young slim attractive brunette in Lizard yoga position. Yoga studio interior. - © dusanpetkovic - Getty Images/iStockphoto Cette pose est particulièrement utile pour relâcher les fléchisseurs de la hanche qui se contractent en restant assis à un bureau toute la journée. À 4 pattes sur vos mains et vos genoux, ramenez un pied à côté de votre main et tendez l'autre jambe. Pour un étirement plus profond, vous pouvez descendre sur vos avant-bras ou sur un oreiller. Détendez les épaules et sentez un étirement à l'avant de la hanche opposée. Tenez pendant trois respirations. Répétez de l'autre côté.

Posture de l'angle lié Woman doing butterfly stretch in front of laptop - © fizkes - Getty Images/iStockphoto Cette posture aide à étirer et à détendre l'intérieur des cuisses, l'aine et les hanches. Assis droit, rapprochez la plante de vos pieds devant vous. Ouvrez grand les genoux. Placez vos mains sur vos chevilles. Prenez une profonde inspiration et expirez en vous repliant vers l'avant. Détendez les épaules et sentez un étirement à l'intérieur des jambes. Tenez pendant cinq respirations.

Posture du pigeon yoga class studio,asian woman master doing Half Pigeon pose,Healthly lifestyle sport - © Weedezign - Getty Images/iStockphoto Un posture qui isole les muscles des hanches et adoucit la raideur, pour vous sentir plus léger et plus détendu. Assis, les mains à plat sur le matelas devant vous, amenez le genou droit vers l'avant pour que le tibia droit soit à 180 degrés. Redressez la jambe gauche derrière vous. Tenez pendant cinq respirations, puis répétez sur le côté gauche.