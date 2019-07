Dans les grandes villes, on peut parfois se sentir un peu loin de la nature et si, à Bruxelles on a pas mal de parcs et jardins, ce n’est pas le cas partout. Nos confrères du Guardian proposent 5 manières de se sentir un peu plus en communion avec le peu de nature qu’il y a dans les villes.

1. Adapter votre routine 5 manières de se sentir en symbiose avec la nature, même en ville - © B&M Noskowski - Getty Images L’Université d’Exeter Medical School a réalisé une étude prouvant que seulement 2 heures passées dans la nature par semaine (même dispersées en plusieurs fois) permettent de se sentir beaucoup mieux tant au niveau de la santé que du moral et du bien-être général. Commencez chacune de vos journées dans un café qui a un jardin ou ouvrez la fenêtre en prenant votre petit-déjeuner en regardant l’arbre de l’autre côté de la rue. Vous pouvez également aller manger dehors et prendre quelques minutes pour regarder le vent dans les arbres ou les nuages dans le ciel. Descendre du bus pour profiter d’une avenue arborée est également un bon moyen de se sentir un peu plus en communion avec la nature.

2. Faire attention à ce qu’il se passe autour de vous 5 manières de se sentir en symbiose avec la nature, même en ville - © baona - Getty Images/iStockphoto Chaque jour, essayez de regarder de manière active 5 éléments naturels que vous trouvez beaux (pas l’araignée dans le coin de la chambre qui vous fait peur). Une fleur que vous croisez en allant au boulot, regardez-la quelques secondes et prenez conscience que vous admirez un petit bout de nature sauvage au milieu des buildings.

3. Partager un moment dans la nature 5 manières de se sentir en symbiose avec la nature, même en ville - © KreangchaiRungfamai - Getty Images Si vous pouvez, prenez le temps de partager un moment avec votre conjoint, une amie ou vos enfants pour parler de la nature qui vous entoure. Dans un parc, dans la rue en croisant une abeille, faites remarquer la présence de la nature et discutez-en. Les consciences se réveillent quant au danger dans lequel notre planète est aujourd’hui, c’est donc une bonne idée d’en parler autour de soi.

4. Trouver un espace vert pas trop loin 5 manières de se sentir en symbiose avec la nature, même en ville - © PicsFactory - Getty Images Bruxelles est une ville relativement verte et offre pas mal de parcs, bois et forêts dans le périmètre ou aux alentours. Il y a des bus qui vous permettent de vous y rendre sans trop de difficulté, même si vous n’avez pas de voiture. Vous pouvez également allier sport et nature en faisant le tour de la promenade verte, une grande balade autour de Bruxelles que l’on peut faire à pied ou en vélo.