Les huiles essentiels, c'est la nature qui nous offre de quoi nous soigner et nous aider naturellement. Alors on est les utilise mais avec parcimonie et prudence. Quelques petits conseils à ne pas oublier, certaines huiles essentielles ne doivent pas être utilisées chez l'enfant de moins de 7 ans, chez la femme enceinte ou allaitant, chez les personnes aux antécédents ou sujettes aux convulsions ou crises d'épilepsie. Une Huile Essentielle s'utilise rarement pure, il est donc préférable de l'associer avec des Huiles Végétales.

Lavande Vraie La Lavande Vraie - © GitoTrevisan - Getty Images/iStockphoto Fortement cicatrisante, apaisante et réputée pour soigner et soulager les brûlures, les coups de soleil et les ampoules, les coupures,...

Arbre à thé L'arbre à thé - © Barcin - Getty Images Formidable antiseptique et anti-infectieux polyvalent qui est efficace pour toutes sortes d'infection cutanée (acné, abcès, mycoses, verrues, herpès labial solaire ou encore dans une noisette de gel douche pour se laver après la piscine...)



S'utilise aussi pour désinfecter les piqûres d'insectes infectées, égratignures,...

Menthe poivrée La menthe poivrée - © stock_colors - Getty Images/iStockphoto Apaise les maux de tête, combat les indigestions, les nausées et les maux de transports sans difficulté grâce à son action antalgique puissante.



Fait disparaitre les démangeaisons cutanées comme celles d'un urticaire (orties...) ou d'une allergie solaire.

Citronnelle de Java 5 huiles essentielles pour les bobos de l'été - © pichaitun - Getty Images/iStockphoto Parfaite pour éloigner les moustiques et autres insectes piqueurs comme les tiques, les aoûtats ou les taons.

Gaulthérie Gaulthérie couchée - © Ooreka Efficace pour les douleurs, les chocs et traumatismes des sportifs ou tout simplement des casses cou.



Traite aussi bien les contractures musculaires, les hématomes, bosses (sans plaie) et bleus, les tendinites, les entorses, les lumbagos, torticolis et autres douleurs ou inflammations articulaires ou musculaires.