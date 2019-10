5 fruits et légumes de saison pour se booster en automne

Comme chaque année, l’entre-saison est ce qu'il est : un entre-saison.

Le matin, c’est l’hiver et la journée, on se rapproche des températures estivales. Tout le monde tombe malade, on crache et on tousse à côté de vous dans le tram, Gérard votre collègue de bureau a le nez qui coule et vous, vous ne savez plus quoi faire pour vous prémunir de tous ces germes et microbes qui se baladent. On a la solution : partez en Guadeloupe.

Sans plaisanter (même si on irait bien dans les Caraïbes), nous vous proposons 4 aliments de saison pour renforcer vos défenses et vous donner un coup de pouce pour survivre au rhume de Gérard.