5 étapes pour combattre la paresse

Paresse, oisiveté, laisser-aller... de nombreuses appellations pour un seul résultat : la procrastination qui vous immobilise face à vos devoirs et vous cause un sentiment de culpabilité.

La paresse a des conséquences négatives sur la qualité de vie et retarde la réalisation de vos tâches et objectifs. Si vous vous sentez accablé, que la paresse vous paralyse et que vous n'avez plus envie de rien faire, voici cinq étapes à suivre pour combattre la paresse et améliorer votre quotidien :

Comprendre la source du problème

Avant de mettre en place un plan d'attaque pour vaincre sa paresse, il faut comprendre son origine. Pourquoi la paresse prend-t-elle le dessus sur votre programme et vous empêche d'avancer ? Est-ce parce que vous êtes démotivé ? Êtes-vous fatigué ? Ou peut-être manquez-vous de sommeil ? Quoi qu'il en soit, déterminez la raison de votre paresse et appliquez-vous à la résolution de ce problème. Si vous êtes épuisé à cause d'un programme trop chargé et que vous vous sentez dépassé par les événements, envisagez de redéfinir vos priorités et de prendre du recul. S'il s'agit d'un manque de motivation, essayez de changer vos habitudes pour créer un nouvel environnement inspirant.

S'organiser

La meilleure chose à faire pour combattre la paresse et profiter de manière optimale de son temps, c'est de s'organiser. Définir que faire chaque jour et fixer des buts à atteindre vous pousse à devenir plus productif. L'organisation ne se limite pas à l'élaboration d'une liste des tâches à faire, il s'agit également d'arranger votre espace de vie. Que ce soit votre maison, votre bureau, votre coin de travail ou votre voiture, arranger son espace de vie et d'activité a un impact positif sur le moral et donne un équilibre à vos journées. Débarrassez-vous du bazar qui vous entoure, ajustez votre emploi du temps et organisez vos plans au mieux pour maximiser votre efficacité.

Évaluer ses journées

Il est important de s'auto-évaluer pour rester motivé et ne pas perdre de vue les objectifs établis. Ceci vous aide à vous concentrer sur vos finalités et à arrêter d'être fainéant. C'est aussi une façon de pouvoir réévaluer vos priorités et les tâches que vous devez accomplir en premier. Une évaluation permet également de voir si votre approche pour arriver à vos fins fonctionne ou si vous devez changer de méthode et adapter vos plans d'action. C'est aussi une opportunité de mesurer son attitude, de revoir l'importance de ce que vous faites et de détecter ce qui vous pousse à être paresseux.

Éviter les distractions

Première source de paresse et de déconcentration, les distractions font paraître les tâches que nous devons effectuer ennuyeuses et fatigantes. C'est la raison pour laquelle on décide parfois de reporter quelque chose. Éliminez donc tout ce qui vous semble distrayant. Une fois que vous avez démarré l'exécution d'une certaine tâche, évitez les choses qui peuvent vous détourner de son achèvement. Facebook, télé, jeux vidéo, séries ou autre, éloignez-vous de ce qui peut faire dévier votre esprit et vous bousculer vers la traîne.

Adopter une bonne hygiène de vie

La 5ème astuce pour lutter contre la paresse, c'est de suivre une hygiène de vie saine et équilibrée. Ceci implique de pratiquer une activité physique régulière, de manger sainement et de bien se reposer. Une mauvaise alimentation peut vous causer fatigue et paresse. Suivre un bon régime diététique affecte votre corps et votre esprit. Optez pour les aliments qui boostent la forme comme l'avocat, les poissons, les épinards et les kiwis. Faire du sport a d'innombrables bienfaits, notamment l'accélération du métabolisme. Il vous aide à maintenir une meilleure forme. Finalement, dormez assez ! Une bonne nuit de sommeil réparateur vous permet une évacuation du stress et vous épargne la fatigue durant vos journées chargées, ce qui encourage à la paresse.