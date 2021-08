5 conseils pour vaincre ses pensées négatives

Quel est ce champ de possibles pour vaincre nos pensées négatives au quotidien ? Parcourons 5 pratiques qui nous rendront la vie plus belle et qui nous permettront d’entrevoir des perspectives plus heureuses à l’avenir.

Ilios Kotsou, Docteur en psychologie, attirait déjà notre attention sur ces ruminations mentales . Pour lui, ces pensées intrusives qui tournent en boucle dans notre tête peuvent non seulement être envahissantes et épuisantes mais elles se répercutent sur notre santé et notre qualité de vie. Si la rumination mentale permet dans une juste mesure de donner du sens à ce que nous vivons pour mieux comprendre et gérer une situation, à outrance, elles nous empêchent d’atteindre nos objectifs. Dépression, dévalorisation de soi, perte de motivation, anxiété… ces répercussions en sont la conséquence et n’engendrent pas une dynamique favorable pour notre qualité de vie.

Les pensées négatives que l’on ressasse inlassablement impactent notre vie et la réalisation de soi. Elles nous empêchent de vivre pleinement et créent une dynamique peu propice à l’atteinte de nos objectifs. Ces pensées influencent considérablement notre vie comme expliqué sur penserchanger.com.

Ces pratiques simples, parfois ludiques, permettront d’embellir votre vie et de vaincre vos pensées négatives selon des experts en développement personnel.

1. Accueillir et accepter les pensées négatives

Tourner le dos à nos pensées négatives ou faire la politique de l’autruche n’est pas une solution en soi. Il est non seulement humain d’avoir des pensées et des émotions plus sombres mais le fait de tenter à tout prix de les rejeter ne ferait que renforcer leur présence dans notre esprit comme le souligne penserchanger.com.

Nier ses émotions, ses souffrances serait d’ailleurs néfaste pour notre santé. L’autre travers tout aussi nocif consiste à adopter une positivité toxique, ce comportement typique des personnes qui, en toutes circonstances, se prétendent heureuses et qui arborent coûte que coûte un sourire. Les émotions négatives font partie de la vie, il importe donc de leur accorder une simple et commune mesure… Ni plus, ni moins.

La solution réside donc dans le fait de les accueillir puis de les laisser partir en se préoccupant ensuite d’autres choses. On ne les accroche pas, on ne les ressasse pas, on ne leur accorde pas plus d’importance que nécessaire mais on les accepte comme elles sont.

2. S’ouvrir aux pensées positives

" On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème " Albert Einstein.

Une phrase inspirante et qui indique combien ressasser nos pensées négatives au fil de la journée entrave notre faculté de réflexion. Comme nous l’explique penserchanger.com, si notre esprit est encombré de ces pensées intrusives et angoissantes, il nous sera dès lors impossible d’accueillir une autre dynamique positive. Nous sommes de ce fait dans le cercle vicieux de ces ruminations mentales. Notre cerveau lorsqu’il est envahi par ce marasme négatif, est incapable d’entrevoir des solutions dans ce brouillard persistant.

Barbara Fredrickson, professeur de psychologie émérite à l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill, démontrait combien les émotions positives avaient quant à elles la faculté d’ouvrir notre champ d’attention. Quand nous ne sommes pas focalisés sur nos soucis, les pensées positives s’invitent et permettent d’ouvrir le champ de perspectives.

Faites donc de la place dans votre quotidien pour accueillir et donner vie aussi à des pensées positives.

3. Tenir un journal

On épinglait il y a peu tous les bienfaits de l’écriture manuscrite quand elle est rehaussée d’une volonté d’apprendre de nos acquis, de nos expériences positives et négatives. En effet, selon une étude de la Harvard Business School, l’apprentissage issu de nos vécus serait plus performant s’il est accompagné par une réflexion profonde sur nos acquis, s’en dégage alors du sens pour se projeter dans l’avenir.

Ce rendez-vous quotidien par l’écriture permet non seulement de réduire notre stress, notre anxiété également nos pensées sombres et permet de nous projeter dans l’avenir.

Le simple fait de tenir un journal transcende le cercle vicieux des pensées négatives en un cercle vertueux.

4. La technique des nuages

Ludique et efficace, cette technique proposée par penserchanger. com nous permet de laisser échapper nos ruminations. Nos pensées négatives s’évaporent ainsi à perte de vue. Penseragir.com nous recommande cette petite pratique ludique à réaliser installé bien confortablement, les yeux fermés.

visualisez un magnifique ciel bleu avec une multitude de nuages qui se déplacent rapidement

observez ces nuages sans chercher à les contrôler

laissez vagabonder votre esprit et accueillez vos différentes pensées spontanées

posez chaque pensée sur l’un des nuages et regardez-les s’en aller

Un exercice ludique qui nous apprend à accueillir chacune de nos pensées, à les laisser traverser notre esprit un court instant et puis de s’en aller.

5. Le vision board

Un vision board est un véritable stimuli positif pour l’esprit. La créativité, la perspective de projets alors définis dynamiseront votre mental et remettront du rêve dans votre réalité. Se nourrir de ces projets, les visualiser est la meilleure façon de les concrétiser en se les appropriant, en se les représentant précisément.

Lire aussi : Votre "Vision board" : quand la créativité et les projets vitaminent l’esprit

Créez ainsi votre réalité en représentant vos rêves, vos projets les plus grands, les plus simples et les plus fous sur un tableau que vous pourrez visualiser au jour le jour. Cet effet miroir quotidien est la meilleure façon d’entrer dans une dynamique positive, de se mettre dans une bonne énergie, de booster sa motivation, de se rapprocher de ses rêves et d’estomper ainsi ses pensées négatives.

Ces cinq astuces permettront de faire la part belle aux pensées positives, aux perspectives à venir et d’amoindrir ainsi les pensées plus sombres qui sabotent votre santé. Des ruminations mentales conséquentes et persistantes ne doivent toutefois pas être prises à la légère, en parler à son médecin est le bon réflexe à adopter.

A vous de jouer parce que le bonheur c’est juste un bon moment à passer !