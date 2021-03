5 alternatives (vraiment) originales au café.

Le café vous énerve ou vous empêche de dormir. Pour autant, vous n'arrivez pas à vous en passer ? Pas de panique, des alternatives sans caféine - et donc sans excitant - existent. Et elles sont toutes plus délicieuses les unes que les autres. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas s'en passer, surtout au petit déjeuner. Mais au-delà de quatre tasses par jour, il devient néfaste pour la santé et augmente les risques cardiovasculaires. Sans compter qu'il occasionne des insomnies... Lire aussi : Idées cadeaux : ce que les amateurs de café veulent recevoir ! Voilà une bonne raison de tester des alternatives.

Thé rooibos Thé rooibos. - © Sheila Paras - Getty Images Ce breuvage aux teintes ocre au goût fruité se laisse infuser comme un thé. En plus de ses qualités oxydantes, le rooibos ne contient ni caféine ni théine, ce qui en fait un allié pour ceux qui veulent définitivement lever le pied sur leur consommation d'excitants. Lire aussi : Associer le thé et les plats salés, c'est possible

Thé masala chai Thé masala chai. - © photograph by dorisj - Getty Images On fond pour cette alternative au goût aussi doux que corsé. A un sachet de thé (Darjeeling de préférence), on ajoute de la cardamome, des clous de girofle et de la cannelle. Les plus téméraires peuvent y ajouter du gingembre râpé avant un nuage de lait. N'oubliez pas de filtrer avant de consommer. Il y a fort à parier que ce breuvage délicieusement parfumé va vous faire renoncer à la caféine.

Chicorée Chicorée. - © Solstizia - Getty Images/iStockphoto Les gens du nord connaissent bien cette boisson fabriquée à base de plantes ou plutôt à base de la racine de cichorium intybu. Elle est ensuite traitée comme des grains de café. Après être séchée, elle est torréfiée puis concassée et atomisée. La poudre est ensuite mélangée à de l'eau ou du lait pour être bue comme du café, sans caféine.

Café d'orge Café d'orge. - © Catherine Falls Commercial - Getty Images Les Italiens l'appellent "caffè d'orzo" et comme la chicorée, cette boisson s'est fait connaître pendant la Seconde Guerre mondiale, pour remplacer le café en période de pénurie. Son petit goût amer n'est pas sans rappeler son cousin caféiné, un léger goût de noisette ou de pain grillé en plus. Il peut se consommer en café instantané. Il suffit alors de mélanger une cuillère à café avec de l'eau. Ou alors de le "passer" dans une cafetière normale. Il existe également du café d'épeautre.