4 rituels japonais pour garantir bien-être et sérénité

La culture japonaise est façonnée par des habitudes aux vertus thérapeutiques qui purifient le corps et l'esprit. Voici 4 rituels à piquer aux Japonais pour garantir bien-être et sérénité.

1. L'encens japonais : véritable art de vivre au Japon, l'encens fait appel à la sensibilité olfactive, mais aussi à des dimensions plus profondes du corps et de l'esprit. Il s'agit de parfumer l'espace par une senteur aux effets apaisants. Cette pratique éveille les sens et permet d'éliminer les toxines dans l'air.

2. Le bain japonais : le bain japonais ne se limite pas à un acte d'hygiène. C'est un moyen de se détendre en faisant couler de l'eau chaude avec quelques gouttes d'huiles essentielles, d'agrumes ou de sels de bains.

3. L'otonomaki : c'est une méthode de relaxation qui imite la position du foetus. Le corps recroquevillé favorise le relâchement des muscles, ainsi que la diminution des tensions accumulées.

4. Le shiatsu : cette pratique se base sur la pression des doigts qui rééquilibre le corps et rétablit l'énergie. Le shiatsu procure un sentiment d'apaisement et favorise une meilleure santé.