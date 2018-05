4 astuces pour rendre votre ventre heureux

Nous avons rencontré Nadia di Pasquale (on vous en parlera dans un article plus détaillé) et elle nous a donné 4 idées pour rendre notre ventre heureux. Le 2ème cerveau, il est au milieu du corps : c'est votre ventre! Et tant qu'à faire, autant qu'il soit heureux, il nous le rendra bien !

La règle des 3 heures Attendez 3 heures avant d'ingérer quelque chose après un repas. Vous n'ouvrez pas votre machine à laver en plein cycle pour y jeter une chaussette, alors vous ne mangez pas pendant que votre estomac est en cycle de digestion.

Mâcher 7 à 10 fois Votre bouche est la première étape de digestion et les enzymes lâchés sont différents en fonction de ce que vous mangez. En mâchant minimum 7 fois, vous permettez aux bons enzymes d'entrer en action et surtout, le bol alimentaire sera plus facile à digérer pour votre estomac !

10 respirations avant de manger Dans le stress constant, on oublie parfois de faire la distinction des moments de la journée. Il est important de vous poser une petite minute avant de manger et de prendre 10 respirations abdominales. Cela vous déstressera, relâchera vos muscles et facilitera la digestion.