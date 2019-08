4 activités sportives originales à proposer à son enfant pour la rentrée.

Entre la course aux inscriptions et le niveau d'exigence de votre chère tête blonde, trouver une activité sportive extrascolaire au moment de la rentrée peut rapidement devenir un véritable casse-tête. Et si vous innoviez? Voici quatre idées d'activités sportives adaptées aux enfants qui changent du judo ou de l'escalade.

La pétéca La "pétaquoi"? Ce sport au nom amusant originaire du Brésil ressemble au badminton, à la différence qu'il se pratique à mains nues. Pas besoin donc d'apprendre à manier la raquette mais simplement d'user de dextérité et de coordination. Le principe du jeu consiste à s'échanger un volant uniquement avec les paumes de la main (comme au volley-ball) au-dessus d'un filet. A l'instar du badminton, l'objectif consiste à envoyer le volant sur le sol du terrain adverse pour marquer des points.

Le fit ballet Inventé par la danseuse professionnelle française Octavie Escure, le fit ballet est un mélange subtil de fitness et de danse classique. On s'entraîne avec des leggins et des chaussons de danse et on travaille son port de tête et la précision de ses mouvements, tout en renforçant ses muscles. Votre enfant pourra donc se défouler, tout en apprenant à esquisser de jolis mouvements: battements de jambe, sauts de chat, pas de bourrée...

Le ludo-escrime Directement dérivée de l'escrime, la pratique du ludo-escrime a été conçue spécialement pour les enfants par la Fédération française d'escrime. Le but? Travailler son côté ambidextre en manipulant deux armes tout en s'amusant et en faisant travailler son imaginaire. La dimension ludique se retrouve également dans le matériel mis à disposition, avec par exemple des lampes frontales de couleur qui s'allument automatiquement quand un ludo-escrimeur est touché.



Cette activité s'avère bénéfique à la fois sur le plan physique et psychique puisqu'elle favorise le développement des muscles, la coordination mais aussi la concentration, l'esprit d'équipe et aide à canaliser l'énergie des enfants.