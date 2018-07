4 300 milliards de mégots jetés par terre chaque année…et cela a des conséquences

Jeter votre mégot par terre a des conséquences graves pour l’environnement et pour la santé des générations futures. Explications.

8 millions de mégots jetés chaque minute

Jeter son mégot dans la rue est un geste qui parait anodin… et pourtant son impact sur notre environnement est catastrophique. Dans le monde, pas moins de 8 millions de mégots sont jetés chaque minute. Cela représente 845 000 tonnes de déchets par an. Pourtant, contrairement à l’idée reçue, ils ne sont pas biodégradables. Loin de là. Ce matériau qui semble être du coton est, en réalité, de l’acétate de cellulose. Il s’agit d’un plastique traité chimiquement.

Des conséquences dramatiques

Les conséquences pour la nature sont graves. Un mégot met en effet jusqu’à 15 ans pour se dégrader. Pourtant, il est le déchet le plus jeté dans les rues, comme l’explique Marcos Poiatos, directeur d’une usine de recyclage.

De plus, les mégots contiennent 8 680 substances toxiques. En contact avec l’eau, l’air ou le soleil, les mégots peuvent générer de graves problèmes environnementaux et cela a un impact sur la santé des générations futures. Le problème est particulièrement dramatique dans les océans : un mégot peut, à lui seul, polluer 500 litres d’eau.

Partout dans le monde, des mesures législatives sont prises pour tenter de résoudre le problème. Certaines villes ont pris les devants comme à San Diego où il est totalement interdit de fumer sur les plages ou encore Strasbourg qui bannit la cigarette dans certains de ses parcs. À San Francisco, le prix de chaque paquet intègre une "taxe détritus" de 0,20 dollars.

Dans le même temps, des entreprises essaient aussi d’innover pour permettre la réutilisation des mégots, comme au Brésil où ils sont recyclés pour faire du papier.

Au total dans le monde, 4 300 milliards de mégots sont jetés dans les rues chaque année.