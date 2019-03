3 tendances fitness collectives et ludiques à tester

Si le fitness à domicile gagne du terrain, la fréquentation des clubs de sport reste au rendez-vous, principalement pour la qualité des cours collectifs proposés et l'originalité des dispositifs d'entraînement. Trois tendances présentées au salon Body Fitness remplissant ces deux critères ont retenu notre attention.

Sisyfox : le rocher interactif pour travailler son cardio

Développé en Allemagne, ce programme ludique tire son nom du mythe du Rocher de Sisyphe. À l'écran, un renard doit gravir une montagne virtuelle en faisant rouler un gros rocher devant lui.

La personne qui s'entraîne devra guider son avatar en maniant un (vrai) ballon à l'aide de ses mains. Plus difficile qu'il n'y paraît, l'exercice nécessite un bon port de bras, de la dextérité et un certain sens de l'équilibre.

The Trip : le cours qui pédale dans la réalité virtuelle

Originaire de Nouvelle-Zélande, le concept "The Trip" propose une séance d'entraînement de vélo indoor de 40 minutes et invite à voyager virtuellement, à travers des paysages numériques diffusés sur grand écran.

Un coach installé en tête de peloton guide les cyclistes face à l'écran, où le paysage qui défile sous les yeux des personnes qui s'entraînent donne l'impression de gravir des côtes ou de descendre des pentes ardues. Le tout dans une ambiance musicale rythmée.

Les Mills Bar : un entraînement de fitness inspiré de la danse classique

Leggins, débardeur noir… La prof arbore une tenue classique de fitness, à un détail près : les chaussons de danse qu'elle porte aux pieds. Le cours dispensé est un entraînement de 30-45 minutes basé sur les techniques de la danse classique et conçu pour modeler les muscles posturaux et renforcer la ceinture abdominale.

Dans ce cours signé Les Mills, vous ne trouverez pas de barre, mais apprendrez à réaliser des arabesques, des ronds de jambe et des pas de bourrée entre deux étirements. Un entraînement innovant, qui ne manque ni d'élégance ni de tonus.