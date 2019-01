3 huiles essentielles pour réussir ses examens

Manque de sommeil, difficultés de concentration, fatigue et stress... En période d'examens, les huiles essentielles peuvent faire la différence pour mobiliser ses ressources et franchir la ligne d'arrivée au top de ses capacités.

1. Menthe poivrée, eucalyptus et romarin pour booster la concentration et la mémoire

L'huile de menthe poivrée, au même titre que l'huile essentielle d'eucalyptus, améliore la concentration et les facultés cognitives. Les deux essences sont par conséquent des boosters efficaces de mémoire tout comme le romarin qui permet, lui aussi, de mémoriser à court terme et dope la mémoire prospective, le fameux "ne pas oublier de se rappeler".

Bonus : entre deux révisions, on peut humer de l'huile essentielle de citron à même le flacon pour doper la vigilance et boire une tasse de thé vert japonais matcha, concentré surpuissant de vitamines, minéraux, acides aminés, antioxydants, chlorophylle, qui donne un coup de fouet comme le café sans accroître l'anxiété.

2. Lavande officinale, orange douce, mandarine pour bien dormir

La lavande officinale aide à plonger dans les bras de Morphée et chasse également le stress ce qui en fait une alliée précieuse pour les étudiants surmenés et stressés. Environ 10 minutes avant de se coucher, il suffit de diffuser l'huile essentielle dans la chambre. L'orange douce ou la mandarine sont deux autres choix très apaisants. Si l'on a pas de diffuseur, un sachet de thé "sec" ou une coupelle tiède feront aussi très bien l'affaire.

Bonus : pour les cerveaux très agités, respirer de l'huile essentielle de camomille romaine à raison de 3 ou 4 inspirations profondes à même le flacon, ou en déposer 3 gouttes sur l'oreiller.

3. Le laurier noble pour se sentir fort le jour J

Comme son nom l'indique, l'huile extraite du laurier noble permet de garder la tête haute et d'exceller dans les moments importants comme les examens. Elle augmente la capacité de confiance en soi en canalisant l'énergie. Pour se sentir plus fort, on pose deux gouttes sur un mouchoir que l'on respire avant de rentrer dans l'arène. Autrement, on peut masser la plante des pieds le matin en période de stress et surtout le jour J de l'examen.

Bonus : une goutte pure d'huile essentielle de petit grain bigaradier, antispasmodique, appliquée à l'intérieur des poignets avant l'examen, détend tout le système nerveux.