15% des patients atteints de migraine chronique ont déjà songé au suicide, révèle un sondage.

Un impact considérable sur la santé mentale

Maladie chronique qui touche entre 15% et 20% de la population mondiale, la migraine se manifeste par une douleur localisée dans une partie précise du crâne ou du cou, des douleurs pulsatiles et une intolérance au son et/ou à la lumière. Un épisode migraineux peut durer de 3 à 72 heures et s'accompagner de nausées et de vomissements. On considère qu'au-delà de 4 crises par mois, la migraine devient invalidante pour le patient.

Les répercussions sur la vie sociale, familiale, professionnelle ou conjugale de la migraine sont multiples. Pour 70% des sondés, la durée des épisodes de crise migraineuse excède les 4 jours.

L'effet sur le moral est colossal : un patient sur deux estime que la migraine gâche sa vie au quotidien au point de déclencher une dépression pour 14,5% d'entre eux. 15% confient même avoir songé plus d'une fois au suicide.

C'est sur le plan familial et social que le ressenti est le plus difficile : un malade sur deux confie faire fréquemment une croix sur les fêtes ou les réunions familiales en cas de crise. Les parents sont quant à eux confrontés à une difficulté supplémentaire : seuls 7% des sondés déclarent avoir réussi à s'occuper des enfants "sans difficulté" pendant leurs crises, tandis que près de 40% expliquent devoir demander de l'aide auprès de leurs proches dans ces cas de figure. Une situation qui engendre un grand sentiment de culpabilité.