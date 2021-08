12-3-30, la routine sportive pour perdre du poids

La routine 12-3-30 s'installe sur le réseau social Tik Tok. Basé sur la marche, avec une inclinaison de 12%, cette pratique serait efficace pour perdre du poids et se sentir en forme.

C'est une routine créée par l'influenceuse Lauren Giraldo, celle du 12-3-30. Une méthode qui serait efficace selon sa créatrice, dont la vidéo cumule plus de 12 millions de vues. Cette dernière témoigne sur les réseaux d'une perte de poids de 14 kilos.

Qu'est-ce qui se cache derrière cette suite de chiffres ? Les réglages à insérer sur le tapis de course.

Réglez l'inclinaison à 12, la vitesse à 3 et réalisez votre séance pendant 30 minutes. La TikTokeuse recommande de répéter cette routine 5 fois par semaine.

La promesse est forte, celle de vous faire perdre (beaucoup) de poids grâce à une routine. Mais qu'en est-il ?

De nombreux influenceurs ont voulu tenter l'expérience en variant la durée de la routine. Les retours d'expérience sont positifs. Après sept jours, l'influenceuse Nikki Clark note un corps qui s'est "raffermi" et une légère perte de graisse. Après un mois, la YouTubeuse Krista Cannady note de son côté une perte d'environ 3 kg et dit se sentir en meilleure santé. Pour ces exemples, on est néanmoins loin des 14 kilos...