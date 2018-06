10 gestes pour la planète

Réduire notre impact sur l’environnement, c'est très facile quand on se rend compte que chacun de nos petits gestes peuvent tout faire changer pour notre santé, pour la planète mais aussi pour notre portefeuille. Voici une liste de 10 petites choses faciles à mettre en place dans le train train quotidien.

Économisez l'énergie : si vous avez un petit coup de froid, mettez un pull plutôt que le chauffage ; investissez dans un multi-prise avec interrupteur ON/OFF pour éteindre aisément les machines dont vous ne vous servez pas, faites tourner les machines à laver – remplies – aux heures d'économies d’énergie, préférez les leds ou les ampoules économiques ; Achetez recyclable et immortel : bocaux, serviette en tissu... ; Baladez-vous avec des sacs réutilisables ou totebag ; Recyclez les bocaux en verre et les conserves ; Séchez les vêtements à l'air libre ; Cultivez vos plantes aromatiques ; Réalisez vos produits d'entretien et de beauté vous-mêmes ; Recourez aux huiles végétales ; Soyez adeptes du seconde main ; Raisonnez davantage vos achats en fonction de vos besoins, de leur provenance, de leur fabrication et de leurs composants.

Il existe une foulée d'idées pour sauvegarder l'environnement. Certaines sont très basiques et faciles à réaliser tandis que d’autres demandent peut-être un petit temps d’adaptation ou un peu d’organisation. Mais finalement le plus important c'est d'apporter sa pierre à l'édifice, non ?