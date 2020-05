10 exercices simples pour travailler les abdos et le haut du corps

Nos deux coachs sportifs Manzul et Malik vous donne rendez-vous tous les jours dans "Bouge à la maison" pour une séance de sport depuis chez vous sans matériel. Cette semaine, ils vous ont préparé une série spéciale gainage "full body" en commençant par les abdos et le haut du corps.

Les bienfaits du gainage

Le gainage est un exercice physique de base qui renforce le maintien du dos et permet de le protéger. C’est l’entraînement le plus approprié pour diminuer les risques de blessure et développer l’agilité du corps.

Pratiquer le gainage offre l’avantage d’affiner sa silhouette, travailler les abdominaux et son endurance. C’est en effectuant les exercices au quotidien que vous ressentirez de plus en plus de facilité.

Il ne vous reste plus qu’à vous motiver pour démarrer votre échauffement avant de passer aux exercices du jour.