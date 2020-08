10 conseils pour se débarrasser de ses mauvaises habitudes de consommation

You snooze, you lose

Si vous avez une idée qui peut s'avérer bénéfique pour votre santé, ne procrastinez pas et mettez-la en application dans les 5 secondes. Par exemple, si vous vous dites "Une petit marche me ferait du bien plutôt que de boire une tasse de café", comptez à rebours à partir de 5 et levez-vous avant d'être arrivé à 1. Rien que cette première étape (vous lever) vous fera ressentir un bienfait ("J'y suis arrivé") et la suite suivra.