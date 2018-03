Trois tendances coiffure qui auront la cote ce printemps

Qui dit changement de saison, dit changement de tête. Nombreuses sont les femmes qui s'apprêtent à investir les salons de coiffure pour alléger leur tignasse, et pourquoi pas, opter pour une nouvelle couleur en vue du printemps.

Pour trouver la coupe et la teinte idéales, rien de mieux que de se tourner vers les réseaux sociaux où les mannequins et autres icônes de mode partagent leurs inspirations du moment. Un bon moyen pour éviter les beauty faux pas.

Le carré flou

Dynamique, léger et facile à réaliser, le carré flou a clairement fait un retour en force en 2017. Les mannequins et égéries des plus grandes maisons confirment son statut de star cette saison. Court ou mi-long, il se traduit par quelques ondulations texturées, wavy, effet retour de plage. Parfait pour l'été en somme. Hailey Baldwin, Selena Gomez, Margot Robbie, Kendall Jenner, Charlize Theron, ou encore Arizona Muse en sont friandes. D'une façon plus générale, le carré fera fureur ce printemps, lisse ou wavy, plongeant ou net, avec ou sans frange.

Le blond platine

Exit le gris, le rose, ou le violet, le blond platine a fait son "come-back" cette année, ravivant les chevelures des plus grandes stars de la planète. De Kim Kardashian à Selena Gomez en passant par Zendaya, Katy Perry, Emma Stone, ou encore Marie-Mai, toutes ont tenté l'expérience ces dernières semaines ou ces derniers mois. Si les plus audacieuses n'auront aucun mal à succomber à la tendance, les plus discrètes pourront se laisser convaincre le temps des vacances. Attention toutefois à bien entretenir ses cheveux colorés.

La frange

N'en déplaise aux réfractaires, la frange, courte, voire ultra-courte, sera de la partie ce printemps. Dans un esprit rétro ou, au contraire, futuriste, elle donne du pep's aux cheveux courts, assagit les carrés lisses, accentue le côté sauvage des coupes effet coiffé/décoiffé, et apporte de l'élégance aux chignons les plus sophistiqués. Testée et approuvée par Taylor Hill, Bella Hadid, Emma Roberts, Emma Watson, ou encore Halle Berry.