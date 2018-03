Tendance printemps : comment reproduire les paupières roses vues sur les podiums ?

Les défilés printemps 2018 regorgeaient de regards soulignés de rose tantôt pop, tantôt romantiques, voici quelques inspirations pour les amatrices de la couleur cette saison.

Valentino a adopté cette tendance avec un fard à paupières rose scintillant s'étirant exagérément vers les tempes pour un look survolté à la fois romantique et théâtral. Lors des défilés haute couture printemps 2018, en janvier, Chanel a pris le relai avec une mise en beauté ultra-féminine marquée par des lèvres rouges brillantes et des ombres à paupières roses et violettes très douces. Alexis Mabille a aussi livré sa version contemporaine de la tendance en adoptant la technique du "draping" au blush à l'aide d'un rose vif posé des tempes à la mi-pommette.



Les célébrités ont récemment plébiscité les paupières roses sur le tapis rouge, avec notamment le mannequin Joan Smalls, qui a assorti sa tenue aux imprimés rosés et argentés à une impressionnante ombre magenta lors du gala de l'amFAR de New York en février dernier. De même, la cérémonie des BAFTA a permis à la comédienne australienne Margot Robbie de présenter sa version classique mais efficace de la tendance beauté du moment. Pour un effet plus recherché, pourquoi ne pas s'inspirer de Kim Kardashian, qui a récemment publié sur Instagram un avant-goût de sa nouvelle gamme de rouges à lèvres avec une photo montrant ses paupières corail associées à des cils XXL.